UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Qi Dao pris i dag er 0.02042283 USD. Følg med i realtid QI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk QI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Qi Dao pris i dag er 0.02042283 USD. Følg med i realtid QI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk QI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om QI

QI Prisinfo

Hvad er QI

QI Officiel hjemmeside

QI Tokenomics

QI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Qi Dao Logo

Qi Dao Pris (QI)

Ikke noteret

1 QI til USD direkte pris:

$0.02042333
$0.02042333$0.02042333
-4.20%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Qi Dao (QI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:35:45 (UTC+8)

Qi Dao (QI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.02033311
$ 0.02033311$ 0.02033311
24H lav
$ 0.02159165
$ 0.02159165$ 0.02159165
24H høj

$ 0.02033311
$ 0.02033311$ 0.02033311

$ 0.02159165
$ 0.02159165$ 0.02159165

$ 6.09
$ 6.09$ 6.09

$ 0.00255096
$ 0.00255096$ 0.00255096

+0.34%

-4.27%

-7.38%

-7.38%

Qi Dao (QI) realtidsprisen er $0.02042283. I løbet af de sidste 24 timer har QI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.02033311 og et højdepunkt på $ 0.02159165, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. QIs højeste pris nogensinde er $ 6.09, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00255096.

Når det gælder kortsigtet performance, QI har ændret sig med +0.34% i løbet af den sidste time, -4.27% i løbet af 24 timer og -7.38% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Qi Dao (QI) Markedsinformation

$ 2.99M
$ 2.99M$ 2.99M

--
----

$ 4.08M
$ 4.08M$ 4.08M

146.44M
146.44M 146.44M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Qi Dao er $ 2.99M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af QI er 146.44M, med et samlet udbud på 200000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.08M.

Qi Dao (QI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Qi Dao til USD $ -0.00091170728444722.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Qi Dao til USD $ -0.0041177204.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Qi Dao til USD $ -0.0035247803.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Qi Dao til USD $ -0.000949095120625856.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00091170728444722-4.27%
30 dage$ -0.0041177204-20.16%
60 dage$ -0.0035247803-17.25%
90 dage$ -0.000949095120625856-4.44%

Hvad er Qi Dao (QI)

The Qi token—the governance token of the QiDao Protocol—allows those who hold it to vote on changes to the QiDao Protocol. Anyone, not only Qi holders, can submit proposals for a Qi vote. Qi tokens have to be staked to form xQi in order to vote.

Qi holders will decide in a consensus how to distribute the Treasury funds to pay for various infrastructure needs and services. The funds in the Treasury are revenues from Closing Fees, and other income streams. The governance mechanism is designed to be flexible and upgradeable over time.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Qi Dao (QI) Ressource

Officiel hjemmeside

Qi Dao Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Qi Dao (QI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Qi Dao (QI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Qi Dao.

Tjek Qi Dao prisprediktion nu!

QI til lokale valutaer

Qi Dao (QI) Tokenomics

At forstå tokenomics for Qi Dao (QI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om QI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Qi Dao (QI)

Hvor meget er Qi Dao (QI) værd i dag?
Den direkte QI pris i USD er 0.02042283 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle QI til USD pris?
Den aktuelle pris på QItil USD er $ 0.02042283. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Qi Dao?
Markedsværdien for QI er $ 2.99M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af QI?
Den cirkulerende forsyning af QI er 146.44M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på QI?
QI opnåede en ATH-pris på 6.09 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på QI?
QI så en ATL-pris på 0.00255096 USD.
Hvad er handelsvolumen for QI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for QI er -- USD.
Bliver QI højere i år?
QI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se QI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:35:45 (UTC+8)

Qi Dao (QI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,046.23
$110,046.23$110,046.23

-0.21%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,865.81
$3,865.81$3,865.81

-0.76%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02761
$0.02761$0.02761

-8.11%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.41
$185.41$185.41

-0.54%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,046.23
$110,046.23$110,046.23

-0.21%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,865.81
$3,865.81$3,865.81

-0.76%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.41
$185.41$185.41

-0.54%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.01
$71.01$71.01

+0.14%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.889
$19.889$19.889

+4.09%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07641
$0.07641$0.07641

+52.82%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+300.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0042002
$0.0042002$0.0042002

+105.92%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005356
$0.00005356$0.00005356

+82.05%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0020
$0.0020$0.0020

+53.84%

Ai Xovia Logo

Ai Xovia

AIX

$2.181330
$2.181330$2.181330

+51.98%