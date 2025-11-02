Qi Dao (QI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.02033311 24H lav $ 0.02159165 24H høj All Time High $ 6.09 Laveste pris $ 0.00255096 Prisændring (1H) +0.34% Prisændring (1D) -4.27% Prisændring (7D) -7.38%

Qi Dao (QI) realtidsprisen er $0.02042283. I løbet af de sidste 24 timer har QI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.02033311 og et højdepunkt på $ 0.02159165, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. QIs højeste pris nogensinde er $ 6.09, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00255096.

Når det gælder kortsigtet performance, QI har ændret sig med +0.34% i løbet af den sidste time, -4.27% i løbet af 24 timer og -7.38% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Qi Dao (QI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.99M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 4.08M Cirkulationsforsyning 146.44M Samlet Udbud 200,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Qi Dao er $ 2.99M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af QI er 146.44M, med et samlet udbud på 200000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.08M.