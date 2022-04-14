QHUB (QHUB) Tokenomics Få vigtig indsigt i QHUB (QHUB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

QHUB (QHUB) Information IQ Protocol is an ecosystem and asset marketplace on a mission to revolutionize the blockchain gaming experience. Lend. Rent. Learn. Earn. Share experiences. Build a global community. Accelerate adoption. Boost your asset economy. Have fun. Officiel hjemmeside: https://qhub.digital

QHUB (QHUB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for QHUB (QHUB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 39.59K $ 39.59K $ 39.59K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 137.16M $ 137.16M $ 137.16M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 288.66K $ 288.66K $ 288.66K Alle tiders Høj: $ 1.37 $ 1.37 $ 1.37 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00028884 $ 0.00028884 $ 0.00028884 Få mere at vide om QHUB (QHUB) pris

QHUB (QHUB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for QHUB (QHUB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QHUB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QHUB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QHUB's tokenomics, kan du udforske QHUB tokens live-pris!

