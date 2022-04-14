PYRATE (PYRATE) Tokenomics Få vigtig indsigt i PYRATE (PYRATE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PYRATE (PYRATE) Information $PYRATE is a degen meme & dApp ecosystem that provides everyone in Web3 with useful utility, created to overtake corrupt banks, governments and soulless influencers. We're the resistance to the new world order of feminized men, scams and lies. As a project and a community of loyal supporters, our main goal is reaching $69mil market cap and changing the world for the better through developing useful and usable utility that makes people's lives better. Officiel hjemmeside: https://pyrate.fun Køb PYRATE nu!

PYRATE (PYRATE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PYRATE (PYRATE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 182.88K $ 182.88K $ 182.88K Samlet udbud $ 983.62M $ 983.62M $ 983.62M Cirkulerende forsyning $ 983.62M $ 983.62M $ 983.62M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 182.88K $ 182.88K $ 182.88K Alle tiders Høj: $ 0.00300267 $ 0.00300267 $ 0.00300267 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0001859 $ 0.0001859 $ 0.0001859 Få mere at vide om PYRATE (PYRATE) pris

PYRATE (PYRATE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PYRATE (PYRATE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PYRATE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PYRATE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PYRATE's tokenomics, kan du udforske PYRATE tokens live-pris!

