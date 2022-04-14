PWOG (PWOG) Tokenomics Få vigtig indsigt i PWOG (PWOG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PWOG (PWOG) Information Pwog Chronicles: A Yawning Leap into Solana! In the laid-back lanes of blockchain, Pwog emerges—your new favorite, yawn-loving mascot. This isn’t just another Solana token; it’s a snooze-infused saga! Imagine Pwog, the perpetually lazy yet endearing companion, casually stretching into the world of crypto vibes. It’s not just finance; it’s chill finance. Stretch, yawn, and join the journey! Pwog takes a slow and steady stretch into the blockchain world, bringing the ultimate lazy mascot to life. This community-driven meme token on the Solana chain promises no secret naps by the team—what you see is what you get. With Pwog, it’s all about relaxed, transparent fun where every token is shared, no strings attached. Yawn your way to carefree crypto vibes! Officiel hjemmeside: https://pwog.net Køb PWOG nu!

PWOG (PWOG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PWOG (PWOG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.35K $ 25.35K $ 25.35K Samlet udbud $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M Cirkulerende forsyning $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 25.35K $ 25.35K $ 25.35K Alle tiders Høj: $ 0.00219703 $ 0.00219703 $ 0.00219703 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om PWOG (PWOG) pris

PWOG (PWOG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PWOG (PWOG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PWOG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PWOG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PWOG's tokenomics, kan du udforske PWOG tokens live-pris!

PWOG Prisprediktion Vil du vide, hvor PWOG måske er på vej hen? Vores PWOG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PWOG Tokens prisprediktion nu!

