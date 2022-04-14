Pussy Financial (PUSSY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pussy Financial (PUSSY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pussy Financial (PUSSY) Information PUSSY is an ERC20 token built on the Ethereum blockchain. The project is founded on the idea that strong community foundation and goals are the fundamental building blocks of any token. PUSSY has built its foundation as a meme coin to rival the likes of DOGE and SHIB, but also plans it one step further by creating future utility for the token and DAPPs built on the ecosystem. Ideas being currently pursued by the devs include a PUSSY DAO, Arcade, Farming, Studio, and charity partnerships. Officiel hjemmeside: https://pussy.financial/ Køb PUSSY nu!

Pussy Financial (PUSSY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pussy Financial (PUSSY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Samlet udbud $ 420.00B $ 420.00B $ 420.00B Cirkulerende forsyning $ 218.40B $ 218.40B $ 218.40B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.97M $ 2.97M $ 2.97M Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Pussy Financial (PUSSY) pris

Pussy Financial (PUSSY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pussy Financial (PUSSY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PUSSY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PUSSY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PUSSY's tokenomics, kan du udforske PUSSY tokens live-pris!

