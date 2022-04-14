Purple Toshi (POSHI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Purple Toshi (POSHI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Purple Toshi (POSHI) Information Purple Toshi ($POSHI) is a meme token launched on the Solana blockchain aimed to bring fun, inclusivity, and innovation to the crypto world. Inspired by internet culture and the rapid rise of meme coins, the mission is to create a lighthearted, engaging, and rewarding experience for all holders through viral memes, interactive contests, and community-driven initiatives, while leveraging the speed and low fees of Solana. Beyond entertainment $POSHI aims to introduce real utility by exploring features such as staking, NFT integrations, and community-driven governance. Officiel hjemmeside: https://www.purpletoshi.com/ Hvidbog: https://static1.squarespace.com/static/67d8e6aa16ede01602a5c550/t/6813022c1de07c4b6b0bb0b9/1746076204510/Poshi+Whitepaper.pdf Køb POSHI nu!

Purple Toshi (POSHI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Purple Toshi (POSHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.60K $ 8.60K $ 8.60K Samlet udbud $ 419.40B $ 419.40B $ 419.40B Cirkulerende forsyning $ 419.40B $ 419.40B $ 419.40B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.60K $ 8.60K $ 8.60K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Purple Toshi (POSHI) pris

Purple Toshi (POSHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Purple Toshi (POSHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POSHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POSHI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POSHI's tokenomics, kan du udforske POSHI tokens live-pris!

POSHI Prisprediktion Vil du vide, hvor POSHI måske er på vej hen? Vores POSHI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se POSHI Tokens prisprediktion nu!

