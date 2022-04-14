Puriever (PURE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Puriever (PURE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Puriever (PURE) Information Puriever is building an air quality data analytics platform on the blockchain to empower people to live better lives by having greater awareness of the environment that they live in. We provide real-time data on indoor and outdoor conditions verified by our devices and recorded on the blockchain for trusted and accessible information. Officiel hjemmeside: https://puriever.com Køb PURE nu!

Puriever (PURE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Puriever (PURE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 45.59K $ 45.59K $ 45.59K Alle tiders Høj: $ 9.35 $ 9.35 $ 9.35 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00003799 $ 0.00003799 $ 0.00003799 Få mere at vide om Puriever (PURE) pris

Puriever (PURE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Puriever (PURE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PURE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PURE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PURE's tokenomics, kan du udforske PURE tokens live-pris!

PURE Prisprediktion Vil du vide, hvor PURE måske er på vej hen? Vores PURE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PURE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!