Puppet on Sol (PUPPET) Information Didn’t you know…. we’ve been pulling the strings behind the scenes this entire time. In the shadowy corners of the digital realm, a master puppeteer weaves a dark yet amusing tale. Politicians, influencers, and celebrities alike find their strings pulled, dancing to a tune they can't control. The world watches in a mix of horror and hilarity as the puppeteer exerts his influence, turning the most powerful figures into mere marionettes. Welcome to the $PUPPET show, where the boundaries between comedy and conspiracy blur, and every move is both sinister and side-splitting. Officiel hjemmeside: https://www.puppetonsol.xyz Køb PUPPET nu!

Puppet on Sol (PUPPET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Puppet on Sol (PUPPET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.49K $ 9.49K $ 9.49K Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.49K $ 9.49K $ 9.49K Alle tiders Høj: $ 0.00706442 $ 0.00706442 $ 0.00706442 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Puppet on Sol (PUPPET) pris

Puppet on Sol (PUPPET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Puppet on Sol (PUPPET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PUPPET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PUPPET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PUPPET's tokenomics, kan du udforske PUPPET tokens live-pris!

