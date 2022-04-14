PUPPERS (PUPPERS) Tokenomics Få vigtig indsigt i PUPPERS (PUPPERS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PUPPERS (PUPPERS) Information PUPPERS is a token inspired by PulseChain founder Richard Heart's beloved Chihuahua, Puppers. Puppers dealt with serious health complications due to heart disease and despite Richard's determination to seek the best care for her, she ultimately passed away in 2019. This token serves as a heartfelt tribute to Puppers' special place in Richard's life and the PulseChain community. It symbolizes the community's deep appreciation for longevity research, reflecting their support for advancing medical science to improve and elongate lifespans. In memory of a beloved companion who left pawprints on many hearts. Officiel hjemmeside: https://puppers.win Køb PUPPERS nu!

PUPPERS (PUPPERS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PUPPERS (PUPPERS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 118.84K $ 118.84K $ 118.84K Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 994.34M $ 994.34M $ 994.34M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 119.52K $ 119.52K $ 119.52K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00011952 $ 0.00011952 $ 0.00011952 Få mere at vide om PUPPERS (PUPPERS) pris

PUPPERS (PUPPERS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PUPPERS (PUPPERS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PUPPERS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PUPPERS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PUPPERS's tokenomics, kan du udforske PUPPERS tokens live-pris!

PUPPERS Prisprediktion Vil du vide, hvor PUPPERS måske er på vej hen? Vores PUPPERS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

