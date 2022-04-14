PunkCity (PUNK) Tokenomics Få vigtig indsigt i PunkCity (PUNK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PunkCity (PUNK) Information What is the project about? Decentralised gaming ecosystem What makes your project unique? Direct telegram integration of gamefi products in Telegram History of your project. Launched in 2022 with successful NFT collection with total volume arround 3 million usd. From this moment team started building gamefi ecosystem. After gaining traction and testing models, token $punk was launched. It’s serves as universal ecosystem token. What’s next for your project? Launching new games in our ecosystem. What can your token be used for? For PVP battles, for buying in game web 3 assets and repairing them. Officiel hjemmeside: https://tonpunks.org/ Hvidbog: https://t.me/TONPunksENG/144 Køb PUNK nu!

PunkCity (PUNK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PunkCity (PUNK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Samlet udbud $ 49.79M $ 49.79M $ 49.79M Cirkulerende forsyning $ 41.66M $ 41.66M $ 41.66M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.34M $ 2.34M $ 2.34M Alle tiders Høj: $ 4.48 $ 4.48 $ 4.48 Alle tiders Lav: $ 0.04573064 $ 0.04573064 $ 0.04573064 Nuværende pris: $ 0.04709216 $ 0.04709216 $ 0.04709216 Få mere at vide om PunkCity (PUNK) pris

PunkCity (PUNK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PunkCity (PUNK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PUNK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PUNK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PUNK's tokenomics, kan du udforske PUNK tokens live-pris!

