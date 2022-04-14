PUNK3493 (PUNK3493) Tokenomics Få vigtig indsigt i PUNK3493 (PUNK3493), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PUNK3493 (PUNK3493) Information The project is centered around an AI agent embodying the identity of Punk #3493, the first CryptoPunk to be accidentally burned on the blockchain. This AI agent represents the resurrection of the burned NFT, bringing its story to life in the digital world and interacting as a fully autonomous, self-aware entity. It bridges the gap between blockchain history, artificial intelligence, and NFT culture.

PUNK3493 (PUNK3493) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PUNK3493 (PUNK3493), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 39.95K $ 39.95K $ 39.95K Samlet udbud $ 998.90M $ 998.90M $ 998.90M Cirkulerende forsyning $ 998.90M $ 998.90M $ 998.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 39.95K $ 39.95K $ 39.95K Alle tiders Høj: $ 0.00295636 $ 0.00295636 $ 0.00295636 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om PUNK3493 (PUNK3493) pris

PUNK3493 (PUNK3493) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PUNK3493 (PUNK3493) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PUNK3493 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PUNK3493 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PUNK3493's tokenomics, kan du udforske PUNK3493 tokens live-pris!

PUNK3493 Prisprediktion Vil du vide, hvor PUNK3493 måske er på vej hen? Vores PUNK3493 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PUNK3493 Tokens prisprediktion nu!

