PUNK (SPUNK) Tokenomics

Få vigtig indsigt i PUNK (SPUNK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
PUNK (SPUNK) Information

$PUNK is a meme token launched on the Solana network and managed by the community of the Space Punks Club NFT project. $PUNK was designed as a new generation of MEME coins, led and driven by the community but with bigger rewards for the community. With all revenues from $PUNK powered solutions going back to the holders, based on their engagement and staking tiers.

$PUNK is a MEME, but one with some serious benefits for the community and holders.

Officiel hjemmeside:
https://www.spacepunks.club/punk-token
Hvidbog:
https://www.spacepunks.club/punk-token

PUNK (SPUNK) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PUNK (SPUNK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 62.21K
$ 62.21K
Samlet udbud
$ 95.51M
$ 95.51M
Cirkulerende forsyning
$ 95.51M
$ 95.51M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 62.21K
$ 62.21K
Alle tiders Høj:
$ 0.01938285
$ 0.01938285
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00065134
$ 0.00065134

PUNK (SPUNK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for PUNK (SPUNK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SPUNK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SPUNK tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SPUNK's tokenomics, kan du udforske SPUNK tokens live-pris!

SPUNK Prisprediktion

Vil du vide, hvor SPUNK måske er på vej hen? Vores SPUNK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.