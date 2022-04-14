PUNK (SPUNK) Tokenomics Få vigtig indsigt i PUNK (SPUNK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PUNK (SPUNK) Information $PUNK is a meme token launched on the Solana network and managed by the community of the Space Punks Club NFT project. $PUNK was designed as a new generation of MEME coins, led and driven by the community but with bigger rewards for the community. With all revenues from $PUNK powered solutions going back to the holders, based on their engagement and staking tiers. $PUNK is a MEME, but one with some serious benefits for the community and holders. Officiel hjemmeside: https://www.spacepunks.club/punk-token Hvidbog: https://www.spacepunks.club/punk-token Køb SPUNK nu!

PUNK (SPUNK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PUNK (SPUNK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 62.21K $ 62.21K $ 62.21K Samlet udbud $ 95.51M $ 95.51M $ 95.51M Cirkulerende forsyning $ 95.51M $ 95.51M $ 95.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 62.21K $ 62.21K $ 62.21K Alle tiders Høj: $ 0.01938285 $ 0.01938285 $ 0.01938285 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00065134 $ 0.00065134 $ 0.00065134 Få mere at vide om PUNK (SPUNK) pris

PUNK (SPUNK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PUNK (SPUNK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SPUNK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SPUNK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SPUNK's tokenomics, kan du udforske SPUNK tokens live-pris!

