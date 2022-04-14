Pundi X PURSE (PURSE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Pundi X PURSE (PURSE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Pundi X PURSE (PURSE) Information

$PURSE, the Pundi X reward token, is now available on both BEP20 and Pundi X Chain. The purpose of the token is to incentivize XPOS usage, expand Pundi X Chain’s ecosystem and increase $PUNDIX value through rewards, gamification (lucky draw / lottery), discount vouchers and redemption for NFTs and other tokens.

$PURSE can be sent between Pundi X Chain and Binance Smart Chain. There’s no pre-minted tokens or allocation in any form for the team. All initial supply goes to $PUNDIX holders and for absorbing $NPXSXEM tokens, thus sunsetting our support for $NPXSXEM.

Officiel hjemmeside:
https://purse.land/

Pundi X PURSE (PURSE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pundi X PURSE (PURSE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.06M
$ 1.06M
Samlet udbud
$ 52.35B
$ 52.35B
Cirkulerende forsyning
$ 27.46B
$ 27.46B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 2.03M
$ 2.03M
Alle tiders Høj:
$ 0.00990304
$ 0.00990304
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
$ 0

Pundi X PURSE (PURSE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Pundi X PURSE (PURSE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal PURSE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange PURSE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår PURSE's tokenomics, kan du udforske PURSE tokens live-pris!

PURSE Prisprediktion

Vil du vide, hvor PURSE måske er på vej hen? Vores PURSE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.