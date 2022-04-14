Pundi X PURSE (PURSE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pundi X PURSE (PURSE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pundi X PURSE (PURSE) Information $PURSE, the Pundi X reward token, is now available on both BEP20 and Pundi X Chain. The purpose of the token is to incentivize XPOS usage, expand Pundi X Chain’s ecosystem and increase $PUNDIX value through rewards, gamification (lucky draw / lottery), discount vouchers and redemption for NFTs and other tokens. $PURSE can be sent between Pundi X Chain and Binance Smart Chain. There’s no pre-minted tokens or allocation in any form for the team. All initial supply goes to $PUNDIX holders and for absorbing $NPXSXEM tokens, thus sunsetting our support for $NPXSXEM. Officiel hjemmeside: https://purse.land/ Køb PURSE nu!

Pundi X PURSE (PURSE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pundi X PURSE (PURSE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Samlet udbud $ 52.35B $ 52.35B $ 52.35B Cirkulerende forsyning $ 27.46B $ 27.46B $ 27.46B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Alle tiders Høj: $ 0.00990304 $ 0.00990304 $ 0.00990304 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Pundi X PURSE (PURSE) pris

Pundi X PURSE (PURSE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pundi X PURSE (PURSE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PURSE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PURSE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PURSE's tokenomics, kan du udforske PURSE tokens live-pris!

PURSE Prisprediktion Vil du vide, hvor PURSE måske er på vej hen? Vores PURSE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

