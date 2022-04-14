Punching Cat (PUNCH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Punching Cat (PUNCH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Punching Cat (PUNCH) Information The Punching Cat memecoin draws its inspiration from the popular X account @punchingcat, known for its viral content featuring a cat in various scenarios. This account has captured the hearts of cat lovers and meme enthusiasts alike. The mascot for the Punching Cat memecoin is envisioned as a cute, animated cat with oversized, exaggerated paws always in a punching motion. Community took over this token when original dev sold first day. We updated dextools. https://dexscreener.com/solana/ecftij2mtlezqnhpgvrqstuouijyjyhn7qegcxzc8jby Its a Solana memecoin traded on Raydium and agregators like Jupiter. Officiel hjemmeside: https://punchcatonsol.fun/ Køb PUNCH nu!

Punching Cat (PUNCH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Punching Cat (PUNCH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 34.12K $ 34.12K $ 34.12K Samlet udbud $ 599.24M $ 599.24M $ 599.24M Cirkulerende forsyning $ 599.24M $ 599.24M $ 599.24M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 34.12K $ 34.12K $ 34.12K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Punching Cat (PUNCH) pris

Punching Cat (PUNCH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Punching Cat (PUNCH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PUNCH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PUNCH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PUNCH's tokenomics, kan du udforske PUNCH tokens live-pris!

PUNCH Prisprediktion Vil du vide, hvor PUNCH måske er på vej hen? Vores PUNCH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PUNCH Tokens prisprediktion nu!

