Den direkte PUMPLESS COIN pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid PUMPLESS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PUMPLESS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om PUMPLESS

PUMPLESS Prisinfo

Hvad er PUMPLESS

PUMPLESS Officiel hjemmeside

PUMPLESS Tokenomics

PUMPLESS Prisprognose

PUMPLESS COIN Logo

PUMPLESS COIN Pris (PUMPLESS)

Ikke noteret

1 PUMPLESS til USD direkte pris:

--
----
+0.50%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator.
USD
PUMPLESS COIN (PUMPLESS) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:19:17 (UTC+8)

PUMPLESS COIN (PUMPLESS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.33%

+0.52%

-5.88%

-5.88%

PUMPLESS COIN (PUMPLESS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har PUMPLESS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PUMPLESSs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, PUMPLESS har ændret sig med +0.33% i løbet af den sidste time, +0.52% i løbet af 24 timer og -5.88% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PUMPLESS COIN (PUMPLESS) Markedsinformation

$ 7.08K
$ 7.08K$ 7.08K

--
----

$ 7.08K
$ 7.08K$ 7.08K

997.90M
997.90M 997.90M

997,900,961.34949
997,900,961.34949 997,900,961.34949

Den nuværende markedsværdi på PUMPLESS COIN er $ 7.08K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PUMPLESS er 997.90M, med et samlet udbud på 997900961.34949. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.08K.

PUMPLESS COIN (PUMPLESS) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af PUMPLESS COIN til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af PUMPLESS COIN til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af PUMPLESS COIN til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af PUMPLESS COIN til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.52%
30 dage$ 0-24.55%
60 dage$ 0-27.18%
90 dage$ 0--

Hvad er PUMPLESS COIN (PUMPLESS)

PUMPLESS COIN

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

PUMPLESS COIN (PUMPLESS) Ressource

Officiel hjemmeside

PUMPLESS COIN Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil PUMPLESS COIN (PUMPLESS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine PUMPLESS COIN (PUMPLESS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for PUMPLESS COIN.

Tjek PUMPLESS COIN prisprediktion nu!

PUMPLESS til lokale valutaer

PUMPLESS COIN (PUMPLESS) Tokenomics

At forstå tokenomics for PUMPLESS COIN (PUMPLESS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PUMPLESS Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om PUMPLESS COIN (PUMPLESS)

Hvor meget er PUMPLESS COIN (PUMPLESS) værd i dag?
Den direkte PUMPLESS pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PUMPLESS til USD pris?
Den aktuelle pris på PUMPLESStil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af PUMPLESS COIN?
Markedsværdien for PUMPLESS er $ 7.08K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PUMPLESS?
Den cirkulerende forsyning af PUMPLESS er 997.90M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PUMPLESS?
PUMPLESS opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PUMPLESS?
PUMPLESS så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for PUMPLESS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PUMPLESS er -- USD.
Bliver PUMPLESS højere i år?
PUMPLESS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PUMPLESS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:19:17 (UTC+8)

PUMPLESS COIN (PUMPLESS) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

