PUMPAI (PUMPAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj 24H lav $ 0 24H høj $ 0 All Time High $ 0.085682 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -0.30% Prisændring (1D) -0.04% Prisændring (7D) +10.59%

PUMPAI (PUMPAI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har PUMPAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PUMPAIs højeste pris nogensinde er $ 0.085682, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, PUMPAI har ændret sig med -0.30% i løbet af den sidste time, -0.04% i løbet af 24 timer og +10.59% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PUMPAI (PUMPAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 24.04K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 90.49K Cirkulationsforsyning 265.61M Samlet Udbud 999,897,750.599896

Den nuværende markedsværdi på PUMPAI er $ 24.04K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PUMPAI er 265.61M, med et samlet udbud på 999897750.599896. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 90.49K.