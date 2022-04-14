PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Tokenomics Få vigtig indsigt i PUMP TRUMP (PUMPTRUMP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Information Trump is back, crypto is booming, and Solana leads the charge! Welcome to Pump Trump, the memecoin inspired by the return of Donald J. Trump as President of the United States. With Trump back in office, his bold vision for innovation and economic dominance extends to the crypto market – and we're here to ride that wave to the moon! Built on the Solana blockchain, Pump Trump combines the speed, efficiency, and scalability of Solana with the hype and energy of a true memecoin revolution. Trump's pro- business stance and his focus on shaking up the system mean one thing: crypto is about to pump harder than ever! It's time to Make America Great Again, and with Pump Trump on Solana, we're creating a new financial frontier for everyone. Officiel hjemmeside: https://pumptrumpsol.fun/ Køb PUMPTRUMP nu!

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PUMP TRUMP (PUMPTRUMP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.94K $ 7.94K $ 7.94K Samlet udbud $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M Cirkulerende forsyning $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.94K $ 7.94K $ 7.94K Alle tiders Høj: $ 0.0030988 $ 0.0030988 $ 0.0030988 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) pris

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PUMPTRUMP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PUMPTRUMP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PUMPTRUMP's tokenomics, kan du udforske PUMPTRUMP tokens live-pris!

PUMPTRUMP Prisprediktion Vil du vide, hvor PUMPTRUMP måske er på vej hen? Vores PUMPTRUMP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PUMPTRUMP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!