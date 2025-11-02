PulseChain Peacock (PCOCK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01897492 $ 0.01897492 $ 0.01897492 24H lav $ 0.02115103 $ 0.02115103 $ 0.02115103 24H høj 24H lav $ 0.01897492$ 0.01897492 $ 0.01897492 24H høj $ 0.02115103$ 0.02115103 $ 0.02115103 All Time High $ 0.02275228$ 0.02275228 $ 0.02275228 Laveste pris $ 0.00191136$ 0.00191136 $ 0.00191136 Prisændring (1H) +2.86% Prisændring (1D) +6.07% Prisændring (7D) +32.14% Prisændring (7D) +32.14%

PulseChain Peacock (PCOCK) realtidsprisen er $0.0210918. I løbet af de sidste 24 timer har PCOCK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01897492 og et højdepunkt på $ 0.02115103, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PCOCKs højeste pris nogensinde er $ 0.02275228, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00191136.

Når det gælder kortsigtet performance, PCOCK har ændret sig med +2.86% i løbet af den sidste time, +6.07% i løbet af 24 timer og +32.14% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PulseChain Peacock (PCOCK) Markedsinformation

Markedsværdi $ 17.81M$ 17.81M $ 17.81M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 17.81M$ 17.81M $ 17.81M Cirkulationsforsyning 845.60M 845.60M 845.60M Samlet Udbud 845,604,965.6065638 845,604,965.6065638 845,604,965.6065638

Den nuværende markedsværdi på PulseChain Peacock er $ 17.81M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PCOCK er 845.60M, med et samlet udbud på 845604965.6065638. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 17.81M.