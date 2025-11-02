UdvekslingDEX+
Den direkte PulseChain Peacock pris i dag er 0.0210918 USD. Følg med i realtid PCOCK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PCOCK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om PCOCK

PCOCK Prisinfo

Hvad er PCOCK

PCOCK Officiel hjemmeside

PCOCK Tokenomics

PCOCK Prisprognose

PulseChain Peacock Logo

PulseChain Peacock Pris (PCOCK)

1 PCOCK til USD direkte pris:

$0.0210918
+6.00%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter.
USD
PulseChain Peacock (PCOCK) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:34:47 (UTC+8)

PulseChain Peacock (PCOCK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.01897492
24H lav
$ 0.02115103
24H høj

$ 0.01897492
$ 0.02115103
$ 0.02275228
$ 0.00191136
+2.86%

+6.07%

+32.14%

+32.14%

PulseChain Peacock (PCOCK) realtidsprisen er $0.0210918. I løbet af de sidste 24 timer har PCOCK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01897492 og et højdepunkt på $ 0.02115103, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PCOCKs højeste pris nogensinde er $ 0.02275228, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00191136.

Når det gælder kortsigtet performance, PCOCK har ændret sig med +2.86% i løbet af den sidste time, +6.07% i løbet af 24 timer og +32.14% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PulseChain Peacock (PCOCK) Markedsinformation

$ 17.81M
--
$ 17.81M
845.60M
845,604,965.6065638
Den nuværende markedsværdi på PulseChain Peacock er $ 17.81M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PCOCK er 845.60M, med et samlet udbud på 845604965.6065638. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 17.81M.

PulseChain Peacock (PCOCK) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af PulseChain Peacock til USD $ +0.00120656.
I de sidste 30 dage var prisændringen af PulseChain Peacock til USD $ +0.0754981297.
I de sidste 60 dage var prisændringen af PulseChain Peacock til USD $ +0.0696911100.
I de sidste 90 dage var prisændringen af PulseChain Peacock til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00120656+6.07%
30 dage$ +0.0754981297+357.95%
60 dage$ +0.0696911100+330.42%
90 dage$ 0--

Hvad er PulseChain Peacock (PCOCK)

Peacock on PulseChain is PulseChain's Official Mascot Meme, based on posts by Richard Heart twerking on a Peacock stage and Liberty Swaps mascot post on Twitter, PCOCK was created on Pump.tires! Created 2 weeks ago in honour of Liberty Swaps post, Peacock is now one of the hottest and most talked about coins on PulseChain. The project was released into the community by the creator and hopes to be the first 1 billion dollar market cap coin on PulseChain. It has the backing of Liberty Swap Finance and the total supply has been burnt by 15% already. Utility it being working and PCOCK has been paired to many tokens in the ecosystem giving it a solid foundation. Peacock could play a big part in kickstarting PulseChains Bullrun and so has a strong narrative in the community using Pump.tires as the platform to launch from bringing more eyes and adoption to PulseChain. PulseChain has the strongest community in the whole of cryptocurrency so with their backing PCOCK could do some serious gains bringing on PulseChains much needed Bullrun. Peacock is a simple meme at heart but has lot of potential! You can trade it at Liberty Swap and PulseX at lightning speeds and the contract is solid, no blacklisting, buy or sell tax etc and super cheap in gas fees to trade. PCOCK has an army of followers and even more memes to go with it. Trading Peacock also burns PulseChains native token $PLS therefore lowering supply of time and strengthening the whole chain overall. Richard Heart's as a flamboyant character and a pet Peacock fits the bill perfectly! Guarding the gardens of hexico, he's not just a mascot he's the protector of PulseChain!

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

PulseChain Peacock (PCOCK) Ressource

Officiel hjemmeside

PulseChain Peacock Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil PulseChain Peacock (PCOCK) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine PulseChain Peacock (PCOCK) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for PulseChain Peacock.

Tjek PulseChain Peacock prisprediktion nu!

PCOCK til lokale valutaer

PulseChain Peacock (PCOCK) Tokenomics

At forstå tokenomics for PulseChain Peacock (PCOCK) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PCOCK Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om PulseChain Peacock (PCOCK)

Hvor meget er PulseChain Peacock (PCOCK) værd i dag?
Den direkte PCOCK pris i USD er 0.0210918 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PCOCK til USD pris?
Den aktuelle pris på PCOCKtil USD er $ 0.0210918. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af PulseChain Peacock?
Markedsværdien for PCOCK er $ 17.81M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PCOCK?
Den cirkulerende forsyning af PCOCK er 845.60M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PCOCK?
PCOCK opnåede en ATH-pris på 0.02275228 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PCOCK?
PCOCK så en ATL-pris på 0.00191136 USD.
Hvad er handelsvolumen for PCOCK?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PCOCK er -- USD.
Bliver PCOCK højere i år?
PCOCK kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PCOCK prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
PulseChain Peacock (PCOCK) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

