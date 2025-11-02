PulseChain Peacock Pris (PCOCK)
PulseChain Peacock (PCOCK) realtidsprisen er $0.0210918. I løbet af de sidste 24 timer har PCOCK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01897492 og et højdepunkt på $ 0.02115103, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PCOCKs højeste pris nogensinde er $ 0.02275228, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00191136.
Når det gælder kortsigtet performance, PCOCK har ændret sig med +2.86% i løbet af den sidste time, +6.07% i løbet af 24 timer og +32.14% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på PulseChain Peacock er $ 17.81M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PCOCK er 845.60M, med et samlet udbud på 845604965.6065638. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 17.81M.
I løbet af i dag var prisændringen af PulseChain Peacock til USD $ +0.00120656.
I de sidste 30 dage var prisændringen af PulseChain Peacock til USD $ +0.0754981297.
I de sidste 60 dage var prisændringen af PulseChain Peacock til USD $ +0.0696911100.
I de sidste 90 dage var prisændringen af PulseChain Peacock til USD $ 0.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ +0.00120656
|+6.07%
|30 dage
|$ +0.0754981297
|+357.95%
|60 dage
|$ +0.0696911100
|+330.42%
|90 dage
|$ 0
|--
Peacock on PulseChain is PulseChain's Official Mascot Meme, based on posts by Richard Heart twerking on a Peacock stage and Liberty Swaps mascot post on Twitter, PCOCK was created on Pump.tires! Created 2 weeks ago in honour of Liberty Swaps post, Peacock is now one of the hottest and most talked about coins on PulseChain. The project was released into the community by the creator and hopes to be the first 1 billion dollar market cap coin on PulseChain. It has the backing of Liberty Swap Finance and the total supply has been burnt by 15% already. Utility it being working and PCOCK has been paired to many tokens in the ecosystem giving it a solid foundation. Peacock could play a big part in kickstarting PulseChains Bullrun and so has a strong narrative in the community using Pump.tires as the platform to launch from bringing more eyes and adoption to PulseChain. PulseChain has the strongest community in the whole of cryptocurrency so with their backing PCOCK could do some serious gains bringing on PulseChains much needed Bullrun. Peacock is a simple meme at heart but has lot of potential! You can trade it at Liberty Swap and PulseX at lightning speeds and the contract is solid, no blacklisting, buy or sell tax etc and super cheap in gas fees to trade. PCOCK has an army of followers and even more memes to go with it. Trading Peacock also burns PulseChains native token $PLS therefore lowering supply of time and strengthening the whole chain overall. Richard Heart's as a flamboyant character and a pet Peacock fits the bill perfectly! Guarding the gardens of hexico, he's not just a mascot he's the protector of PulseChain!
At forstå tokenomics for PulseChain Peacock (PCOCK) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PCOCK Tokens omfattende tokenomics nu!
