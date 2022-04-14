PULSAR (PLSR) Tokenomics Få vigtig indsigt i PULSAR (PLSR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PULSAR (PLSR) Information Pulsar is the exciting AAA-quality flagship game from Pulsar Tech that combines RTS (think: Starcraft) with Randomly Generated Dungeons (think: Diablo) with an always-on, Persistent MMO (think: World of Warcraft) and a 4X Economy (think: Eve Online). Pulsar's core gameplay is further augmented by its Live Operations, which introduce various player events and seasonal competitions. These activities are designed to engage players, offering rewards and leaderboard tracking. The game uses a proprietary and innovative blockchain gaming infrastructure that allows Web2 & Web3 gamers to truly seamlessly co-exist in the same game. The Studio plans to add multiple future games on the same platform, all supported by the same token: $PLSR. Officiel hjemmeside: https://pulsar.game/home Hvidbog: https://whitepaper.pulsar.game/ Køb PLSR nu!

PULSAR (PLSR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PULSAR (PLSR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 389.92K $ 389.92K $ 389.92K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 256.58M $ 256.58M $ 256.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M Alle tiders Høj: $ 0.03792595 $ 0.03792595 $ 0.03792595 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0015197 $ 0.0015197 $ 0.0015197 Få mere at vide om PULSAR (PLSR) pris

PULSAR (PLSR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PULSAR (PLSR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PLSR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PLSR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PLSR's tokenomics, kan du udforske PLSR tokens live-pris!

PLSR Prisprediktion Vil du vide, hvor PLSR måske er på vej hen? Vores PLSR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PLSR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!