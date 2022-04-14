PUGGY (PUGGY) Tokenomics Få vigtig indsigt i PUGGY (PUGGY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PUGGY (PUGGY) Information Puggy Token ($PUGGY) is a community-driven meme token built on the Solana blockchain. With its lighthearted, fun-oriented approach, Puggy Token brings together crypto enthusiasts, meme lovers, and pug fans in a decentralized ecosystem where humor, loyalty, and financial potential converge. Our mission is to create a token that thrives on meme culture while offering a secure, engaging, and accessible experience for everyone involved. With a strong roadmap and a cast of iconic Puggy characters, $PUGGY aims to be the most recognizable meme token in the crypto space, leveraging high-profile events, community initiatives, and exclusive features to grow our presence both online and in the real world. Officiel hjemmeside: https://puggy.ai Hvidbog: https://royal-passbook-ec0.notion.site/SERIOUS-WHITEPAPER-1252cc802dd846b88388686f156db005 Køb PUGGY nu!

PUGGY (PUGGY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PUGGY (PUGGY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.24K $ 5.24K $ 5.24K Samlet udbud $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Cirkulerende forsyning $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.24K $ 5.24K $ 5.24K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om PUGGY (PUGGY) pris

PUGGY (PUGGY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PUGGY (PUGGY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PUGGY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PUGGY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PUGGY's tokenomics, kan du udforske PUGGY tokens live-pris!

PUGGY Prisprediktion Vil du vide, hvor PUGGY måske er på vej hen? Vores PUGGY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PUGGY Tokens prisprediktion nu!

