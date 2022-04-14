Puff The Dragon (PUFF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Puff The Dragon (PUFF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Puff The Dragon (PUFF) Information What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6. Who Are the Founders of PUFF? Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities. Where Can I Buy PUFF? The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz Officiel hjemmeside: https://puffthedragon.xyz/ Køb PUFF nu!

Puff The Dragon (PUFF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Puff The Dragon (PUFF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 75.04M Samlet udbud $ 888.89M Cirkulerende forsyning $ 888.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 75.04M Alle tiders Høj: $ 0.330448 Alle tiders Lav: $ 0.03916614 Nuværende pris: $ 0.084423

Puff The Dragon (PUFF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Puff The Dragon (PUFF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PUFF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PUFF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PUFF's tokenomics, kan du udforske PUFF tokens live-pris!

PUFF Prisprediktion Vil du vide, hvor PUFF måske er på vej hen? Vores PUFF prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

