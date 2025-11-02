PudgyStrategy (PUDGYSTR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00244926 $ 0.00244926 $ 0.00244926 24H lav $ 0.00252633 $ 0.00252633 $ 0.00252633 24H høj 24H lav $ 0.00244926$ 0.00244926 $ 0.00244926 24H høj $ 0.00252633$ 0.00252633 $ 0.00252633 All Time High $ 0.0254713$ 0.0254713 $ 0.0254713 Laveste pris $ 0.00127487$ 0.00127487 $ 0.00127487 Prisændring (1H) -0.16% Prisændring (1D) -2.22% Prisændring (7D) -7.07% Prisændring (7D) -7.07%

PudgyStrategy (PUDGYSTR) realtidsprisen er $0.00245003. I løbet af de sidste 24 timer har PUDGYSTR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00244926 og et højdepunkt på $ 0.00252633, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PUDGYSTRs højeste pris nogensinde er $ 0.0254713, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00127487.

Når det gælder kortsigtet performance, PUDGYSTR har ændret sig med -0.16% i løbet af den sidste time, -2.22% i løbet af 24 timer og -7.07% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PudgyStrategy (PUDGYSTR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på PudgyStrategy er $ 2.45M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PUDGYSTR er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.45M.