PUCCA ($PUCCA) Tokenomics Få vigtig indsigt i PUCCA ($PUCCA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PUCCA ($PUCCA) Information $PUCCA is a meme coin like no other, officially endorsed by the IP owner of the globally iconic Pucca character. This token brings the beloved charm of Pucca into the vibrant world of Web3, fusing cultural nostalgia with blockchain-powered innovation. Designed to captivate a global audience, $PUCCA combines the lighthearted energy of meme coins with the storytelling magic of Pucca's adventures. Backed by a thriving community of fans and crypto enthusiasts, $PUCCA is more than just a token—it's a movement where creativity, culture, and community intersect in the evolving digital landscape. Officiel hjemmeside: https://pucca.meme Køb $PUCCA nu!

PUCCA ($PUCCA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PUCCA ($PUCCA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.53K $ 29.53K $ 29.53K Samlet udbud $ 840.00M $ 840.00M $ 840.00M Cirkulerende forsyning $ 840.00M $ 840.00M $ 840.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 29.53K $ 29.53K $ 29.53K Alle tiders Høj: $ 0.00459185 $ 0.00459185 $ 0.00459185 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om PUCCA ($PUCCA) pris

PUCCA ($PUCCA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PUCCA ($PUCCA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $PUCCA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $PUCCA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $PUCCA's tokenomics, kan du udforske $PUCCA tokens live-pris!

$PUCCA Prisprediktion Vil du vide, hvor $PUCCA måske er på vej hen? Vores $PUCCA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $PUCCA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!