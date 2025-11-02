UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Pubhouse Dominance Index pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid PUB til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PUB prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Pubhouse Dominance Index pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid PUB til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PUB prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om PUB

PUB Prisinfo

Hvad er PUB

PUB Officiel hjemmeside

PUB Tokenomics

PUB Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Pubhouse Dominance Index Logo

Pubhouse Dominance Index Pris (PUB)

Ikke noteret

1 PUB til USD direkte pris:

$0,00077488
$0,00077488$0,00077488
-33,30%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Pubhouse Dominance Index (PUB) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:34:11 (UTC+8)

Pubhouse Dominance Index (PUB) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0,00123914
$ 0,00123914$ 0,00123914
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00123914
$ 0,00123914$ 0,00123914

$ 0,00208552
$ 0,00208552$ 0,00208552

$ 0
$ 0$ 0

-4,10%

-33,38%

+69,35%

+69,35%

Pubhouse Dominance Index (PUB) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har PUB handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0,00123914, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PUBs højeste pris nogensinde er $ 0,00208552, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, PUB har ændret sig med -4,10% i løbet af den sidste time, -33,38% i løbet af 24 timer og +69,35% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Pubhouse Dominance Index (PUB) Markedsinformation

$ 736,18K
$ 736,18K$ 736,18K

--
----

$ 736,18K
$ 736,18K$ 736,18K

975,63M
975,63M 975,63M

975 627 634,2842636
975 627 634,2842636 975 627 634,2842636

Den nuværende markedsværdi på Pubhouse Dominance Index er $ 736,18K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PUB er 975,63M, med et samlet udbud på 975627634.2842636. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 736,18K.

Pubhouse Dominance Index (PUB) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Pubhouse Dominance Index til USD $ -0,00038828330618855.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Pubhouse Dominance Index til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Pubhouse Dominance Index til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Pubhouse Dominance Index til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0,00038828330618855-33,38%
30 dage$ 0+80,56%
60 dage$ 0+138,63%
90 dage$ 0--

Hvad er Pubhouse Dominance Index (PUB)

Pubhouse is a prediction token market platform where you can create and trade any belief or prediction.

🎯 Create Prediction Tokens

Input any belief or prediction - no forms, tickers, or supply decisions needed
If no similar market exists, create the generated market with a single click
Use article links or Polymarket links to auto-generate new markets
Earn 20% of all trading fees as the market creator

💰 Trade Like Memecoins

Each market has 1 billion tokens deployed to a Uniswap V4 pool
Trade based on attention and belief in predictions
No formal resolution - markets live on attention and speculation
Discover existing markets if your idea already exists

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Pubhouse Dominance Index (PUB) Ressource

Officiel hjemmeside

Pubhouse Dominance Index Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Pubhouse Dominance Index (PUB) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Pubhouse Dominance Index (PUB) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Pubhouse Dominance Index.

Tjek Pubhouse Dominance Index prisprediktion nu!

PUB til lokale valutaer

Pubhouse Dominance Index (PUB) Tokenomics

At forstå tokenomics for Pubhouse Dominance Index (PUB) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PUB Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Pubhouse Dominance Index (PUB)

Hvor meget er Pubhouse Dominance Index (PUB) værd i dag?
Den direkte PUB pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PUB til USD pris?
Den aktuelle pris på PUBtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Pubhouse Dominance Index?
Markedsværdien for PUB er $ 736,18K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PUB?
Den cirkulerende forsyning af PUB er 975,63M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PUB?
PUB opnåede en ATH-pris på 0,00208552 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PUB?
PUB så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for PUB?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PUB er -- USD.
Bliver PUB højere i år?
PUB kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PUB prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:34:11 (UTC+8)

Pubhouse Dominance Index (PUB) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109 997,63
$109 997,63$109 997,63

-0,26%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3 866,45
$3 866,45$3 866,45

-0,74%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0,02750
$0,02750$0,02750

-8,48%

Solana Logo

Solana

SOL

$185,38
$185,38$185,38

-0,55%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1,0003
$1,0003$1,0003

0,00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109 997,63
$109 997,63$109 997,63

-0,26%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3 866,45
$3 866,45$3 866,45

-0,74%

Solana Logo

Solana

SOL

$185,38
$185,38$185,38

-0,55%

DASH Logo

DASH

DASH

$71,04
$71,04$71,04

+0,18%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19,820
$19,820$19,820

+3,73%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0,07663
$0,07663$0,07663

+53,26%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000021
$0,000000000000000000000021$0,000000000000000000000021

+320,00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0,0042002
$0,0042002$0,0042002

+105,92%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0,00005465
$0,00005465$0,00005465

+85,75%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0,000255
$0,000255$0,000255

+49,12%

Ai Xovia Logo

Ai Xovia

AIX

$2,194478
$2,194478$2,194478

+52,89%