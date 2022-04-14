PsyDAO (PSY) Tokenomics Få vigtig indsigt i PsyDAO (PSY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PsyDAO (PSY) Information PsyDAO is a bioDAO incubated by Molecule and accelerated by bio.xyz developing intellectual property to advance psychedelic science. Initiated in 2022 by members of the founding teams of VitaDAO, Molecule, and Gitcoin, PsyDAO uses IP tokens including IP-NFTs and fungible IPTs in order to build an onchain portfolio of psychedelic IP. Membership in PsyDAO is open to anons, pseudonymous participation is encouraged, and privacy protection is paramount. Knowledge and research can be shared with zero knowledge of the identity of the sender or recipient. PsyDAO utilizes new open-source models for IP tokenization, IPNFTs,and IP rights distribution, with ethical encumbrances, through fungible tokens. PsyDAO intends to be a hivemind - a literal collective consciousness for the ethical development of psychedelics. The goal of PsyDAO is to redesign incentives and access from the bottom up - focusing on people (patients, recreational users, and spiritual communities), as opposed to centralizing ownership within organizations that have intrinsically misaligned incentives. Officiel hjemmeside: https://www.psydao.com/ Køb PSY nu!

PsyDAO (PSY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PsyDAO (PSY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Samlet udbud $ 102.33M $ 102.33M $ 102.33M Cirkulerende forsyning $ 39.47M $ 39.47M $ 39.47M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.31M $ 4.31M $ 4.31M Alle tiders Høj: $ 0.82386 $ 0.82386 $ 0.82386 Alle tiders Lav: $ 0.01924624 $ 0.01924624 $ 0.01924624 Nuværende pris: $ 0.04222531 $ 0.04222531 $ 0.04222531 Få mere at vide om PsyDAO (PSY) pris

PsyDAO (PSY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PsyDAO (PSY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PSY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PSY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PSY's tokenomics, kan du udforske PSY tokens live-pris!

