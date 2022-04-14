PssyMonstr (PSSYMONSTR) Tokenomics Få vigtig indsigt i PssyMonstr (PSSYMONSTR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PssyMonstr (PSSYMONSTR) Information Paired with Solana With ZERO tax, a RENOUNCED contract, and BURNED liquidity, We're not just scratching the surface; we're tearing into the very fabric of what a meme coin can be. $PssyMonstr is the answer to the call of the wild for something more – a token with nine lives, promising trust, transparency, and a tight-knit community. Forget the dog days. Why settle for barks when you can have the purrs? $PssyMonstr isn't just another entry in the meme coin saga; it's a revolution. We are a brand that started in 2018 with founder Justin Gilmore , with a vision to not only help Fight Against Sex Trafficking ,Child Trafficking & Drug abuse ! Now in 2024 to build a legendary brand on the Blockchain with high end clothing ,Nfts ,Metaverse that is playable on Xbox & PlayStation ,With Upcoming BTM utility so you can cash in and out of $PssyMonstr right at your local convenient stores !! Officiel hjemmeside: https://pssymonstr.io/ Hvidbog: https://medium.com/@solanamonstr/pussy-monster-white-paper-4530bb41c496 Køb PSSYMONSTR nu!

PssyMonstr (PSSYMONSTR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PssyMonstr (PSSYMONSTR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.15K $ 12.15K $ 12.15K Samlet udbud $ 998.89M $ 998.89M $ 998.89M Cirkulerende forsyning $ 998.89M $ 998.89M $ 998.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.15K $ 12.15K $ 12.15K Alle tiders Høj: $ 0.00318375 $ 0.00318375 $ 0.00318375 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om PssyMonstr (PSSYMONSTR) pris

PssyMonstr (PSSYMONSTR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PssyMonstr (PSSYMONSTR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PSSYMONSTR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PSSYMONSTR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PSSYMONSTR's tokenomics, kan du udforske PSSYMONSTR tokens live-pris!

PSSYMONSTR Prisprediktion Vil du vide, hvor PSSYMONSTR måske er på vej hen? Vores PSSYMONSTR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PSSYMONSTR Tokens prisprediktion nu!

