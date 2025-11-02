Pryzm (PRYZM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0.00100378 $ 0.00100378 $ 0.00100378 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0.00100378$ 0.00100378 $ 0.00100378 All Time High $ 0.120383$ 0.120383 $ 0.120383 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.55% Prisændring (1D) +1.32% Prisændring (7D) -41.41% Prisændring (7D) -41.41%

Pryzm (PRYZM) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har PRYZM handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0.00100378, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PRYZMs højeste pris nogensinde er $ 0.120383, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, PRYZM har ændret sig med +0.55% i løbet af den sidste time, +1.32% i løbet af 24 timer og -41.41% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Pryzm (PRYZM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 237.24K$ 237.24K $ 237.24K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Cirkulationsforsyning 248.27M 248.27M 248.27M Samlet Udbud 1,052,867,366.28007 1,052,867,366.28007 1,052,867,366.28007

Den nuværende markedsværdi på Pryzm er $ 237.24K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PRYZM er 248.27M, med et samlet udbud på 1052867366.28007. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.01M.