Prystine (PRYS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00045161 $ 0.00045161 $ 0.00045161 24H lav $ 0.00059347 $ 0.00059347 $ 0.00059347 24H høj 24H lav $ 0.00045161$ 0.00045161 $ 0.00045161 24H høj $ 0.00059347$ 0.00059347 $ 0.00059347 All Time High $ 0.00595177$ 0.00595177 $ 0.00595177 Laveste pris $ 0.00043597$ 0.00043597 $ 0.00043597 Prisændring (1H) -0.09% Prisændring (1D) +22.39% Prisændring (7D) -17.63% Prisændring (7D) -17.63%

Prystine (PRYS) realtidsprisen er $0.00056724. I løbet af de sidste 24 timer har PRYS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00045161 og et højdepunkt på $ 0.00059347, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PRYSs højeste pris nogensinde er $ 0.00595177, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00043597.

Når det gælder kortsigtet performance, PRYS har ændret sig med -0.09% i løbet af den sidste time, +22.39% i løbet af 24 timer og -17.63% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Prystine (PRYS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 564.41K$ 564.41K $ 564.41K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 564.41K$ 564.41K $ 564.41K Cirkulationsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Samlet Udbud 999,993,352.876456 999,993,352.876456 999,993,352.876456

Den nuværende markedsværdi på Prystine er $ 564.41K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PRYS er 999.99M, med et samlet udbud på 999993352.876456. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 564.41K.