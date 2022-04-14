Prove Mom Wrong ($PMW) Tokenomics Få vigtig indsigt i Prove Mom Wrong ($PMW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The Prove Mom Wrong token project is centered around the narrative of proving one's worth, especially in the realm of cryptocurrency, against skepticism often personified by "mom" or traditional doubters. It's not just a memecoin but a movement celebrating those who've been underestimated. This token fosters a community where members share memes, engage in constant dialogue in a 24/7 Telegram voice chat, and support each other in their crypto endeavors. It started small on Pumpfun but has grown into a significant community, highlighting the journey from doubt to success, all while maintaining a humorous, defiant spirit. The token embodies the ethos of proving naysayers wrong through innovation, community strength, and the power of collective belief in crypto's potential.

Prove Mom Wrong ($PMW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Prove Mom Wrong ($PMW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.45K $ 7.45K $ 7.45K Samlet udbud $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M Cirkulerende forsyning $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.45K $ 7.45K $ 7.45K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Prove Mom Wrong ($PMW) pris

Prove Mom Wrong ($PMW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Prove Mom Wrong ($PMW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $PMW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $PMW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $PMW's tokenomics, kan du udforske $PMW tokens live-pris!

