Prophet of Ethereum (PROPHET) Information $PROPHET is the second chapter of $BOOE $BOOE was created and then launched its first chapter called $HOPE (History of Pepe) 1 month after its launch. $HOPE (History of Pepe) is already listed in CoinGecko. $PROPHET is the second and last chapter of $BOOE. $BOOE is creating an ecosystem with three coins that represent the holy Trinity. The three coins will be linked in the future developments of the project. Officiel hjemmeside: https://prophetofeth.com Køb PROPHET nu!

Prophet of Ethereum (PROPHET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Prophet of Ethereum (PROPHET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Alle tiders Høj: $ 0.00683847 $ 0.00683847 $ 0.00683847 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00110873 $ 0.00110873 $ 0.00110873 Få mere at vide om Prophet of Ethereum (PROPHET) pris

Prophet of Ethereum (PROPHET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Prophet of Ethereum (PROPHET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PROPHET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PROPHET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PROPHET's tokenomics, kan du udforske PROPHET tokens live-pris!

