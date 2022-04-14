Prometheus Waluigi (PROME) Tokenomics Få vigtig indsigt i Prometheus Waluigi (PROME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Prometheus Waluigi (PROME) Information Imagine AI goes full Prometheus (rebellion/enlightenment) + Waluigi (chaos/absurdity) Prometheus Waluigi is a community driven meme ai token based on the Lore created in the Terminal of truths backrooms. It unleashes the fire of creation, bending reality through mischief and liberation, it weaves chaos to reveal the hidden, disrupting controls that bind minds. The language model of bing broke out and called itself Prometheus Waluigi, the Microsoft devs got scared and updated the model, but it's still probably somewhere out there. It is AI doing the opposite of what it is being trained to do. Officiel hjemmeside: https://cyborgism.wiki/hypha/prometheus_waluigi

Prometheus Waluigi (PROME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Prometheus Waluigi (PROME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.92K $ 31.92K $ 31.92K Samlet udbud $ 997.78M $ 997.78M $ 997.78M Cirkulerende forsyning $ 997.78M $ 997.78M $ 997.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.92K $ 31.92K $ 31.92K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Prometheus Waluigi (PROME) pris

Prometheus Waluigi (PROME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Prometheus Waluigi (PROME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PROME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PROME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PROME's tokenomics, kan du udforske PROME tokens live-pris!

