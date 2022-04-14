Project89 (PROJECT89) Tokenomics Få vigtig indsigt i Project89 (PROJECT89), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Project89 (PROJECT89) Information Project89 is an AI-powered alternate reality game about a resistance movement fighting against Oneirocom, a shadowy megacorporation that has developed technology to manipulate and control reality itself. The project uses thousands of coordinated AI agents to simulate an entire corporate entity, generating infinite content across websites, phone lines, and physical spaces, all while maintaining perfect narrative consistency. Through the 89 Terminal, participants can join the resistance.

Project89 (PROJECT89) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Project89 (PROJECT89), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.09M $ 10.09M $ 10.09M Samlet udbud $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Cirkulerende forsyning $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.09M $ 10.09M $ 10.09M Alle tiders Høj: $ 0.100625 $ 0.100625 $ 0.100625 Alle tiders Lav: $ 0.00116525 $ 0.00116525 $ 0.00116525 Nuværende pris: $ 0.01012226 $ 0.01012226 $ 0.01012226 Få mere at vide om Project89 (PROJECT89) pris

Project89 (PROJECT89) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Project89 (PROJECT89) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PROJECT89 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PROJECT89 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PROJECT89's tokenomics, kan du udforske PROJECT89 tokens live-pris!

