Project Nostradamus ($AMEN) Information Project Nostradamus is a next-generation trading AI agent designed to revolutionize technical analysis (TA) for cryptocurrency and traditional asset markets. By leveraging advanced pattern recognition, real-time data analysis, and integration with major trading platforms, our solution empowers traders with actionable insights, confidence scores, and comprehensive recommendations. It evaluates popular trading pairs, identifies patterns, and delivers high-confidence buy/sell/hold recommendations. Officiel hjemmeside: https://www.projectnostradamus.com/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1ytOnQdO7vFsNm9TDlwvH2o9k-IdruKu8/view Køb $AMEN nu!

Project Nostradamus ($AMEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Project Nostradamus ($AMEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 145.58K $ 145.58K $ 145.58K Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 145.58K $ 145.58K $ 145.58K Alle tiders Høj: $ 0.280498 $ 0.280498 $ 0.280498 Alle tiders Lav: $ 0.00431841 $ 0.00431841 $ 0.00431841 Nuværende pris: $ 0.00693244 $ 0.00693244 $ 0.00693244 Få mere at vide om Project Nostradamus ($AMEN) pris

Project Nostradamus ($AMEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Project Nostradamus ($AMEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $AMEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $AMEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $AMEN's tokenomics, kan du udforske $AMEN tokens live-pris!

