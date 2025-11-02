Project Ascend (ASCEND) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.18% Prisændring (7D) -2.40% Prisændring (7D) -2.40%

Project Ascend (ASCEND) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har ASCEND handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ASCENDs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, ASCEND har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.18% i løbet af 24 timer og -2.40% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Project Ascend (ASCEND) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.73K$ 5.73K $ 5.73K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.73K$ 5.73K $ 5.73K Cirkulationsforsyning 999.69M 999.69M 999.69M Samlet Udbud 999,694,538.612127 999,694,538.612127 999,694,538.612127

Den nuværende markedsværdi på Project Ascend er $ 5.73K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ASCEND er 999.69M, med et samlet udbud på 999694538.612127. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.73K.