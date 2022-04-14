Project 32 (32) Tokenomics

Project 32 (32) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Project 32 (32), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Project 32 (32) Information

Project 32 is a groundbreaking initiative on Solana, merging blockchain, artificial intelligence, and decentralized finance to democratize access to validator nodes and Maximal Extractable Value (MEV). By tokenizing complex blockchain infrastructure, it empowers participants of all sizes to earn revenue through staking and MEV while promoting decentralization and economic inclusion. Project 32 integrates advanced AI tools for liquidity optimization, prediction markets, and governance, setting a new standard in blockchain innovation.

Officiel hjemmeside:
https://www.32project.org/

Project 32 (32) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Project 32 (32), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 7.10K
$ 7.10K
Samlet udbud
$ 3.23B
$ 3.23B
Cirkulerende forsyning
$ 3.23B
$ 3.23B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 7.10K
$ 7.10K
Alle tiders Høj:
$ 0
$ 0
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
$ 0

Project 32 (32) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Project 32 (32) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal 32 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange 32 tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår 32's tokenomics, kan du udforske 32 tokens live-pris!

32 Prisprediktion

Vil du vide, hvor 32 måske er på vej hen? Vores 32 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.