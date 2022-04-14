PROFIT AI (PROFIT) Tokenomics Få vigtig indsigt i PROFIT AI (PROFIT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PROFIT AI (PROFIT) Information $PROFIT is an on-chain analytics and trading intelligence suite designed to help traders detect high-risk patterns, smart money behavior, and sniper activity before it impacts the chart. Powered by AI and deeply integrated across key modules, $PROFIT offers a growing stack of tools including: • Token Scanner (in partnership with EVA AI): advanced contract diagnostics, risk scoring, and security metrics • Whale Tracker: real-time tracking of high-value transfers, wallet labeling, and supply impact analysis • Sniper Analysis: detects bot activity, coordinated buys, bundle sells, and early exits • Smart Money Intelligence: tracks profitable wallets, calculates ROI, and identifies wallet patterns • Top Profitable Wallets & Rug Wallet Detection: adds transparency to project ecosystems Built with trader protection in mind, $PROFIT is more than a bot — it’s an on-chain security protocol for identifying threats and opportunities before the crowd. Officiel hjemmeside: https://www.profitaieth.com/ Hvidbog: https://profit-ai-2.gitbook.io/profit-ai Køb PROFIT nu!

PROFIT AI (PROFIT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PROFIT AI (PROFIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 285.06K $ 285.06K $ 285.06K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 285.06K $ 285.06K $ 285.06K Alle tiders Høj: $ 0.0411361 $ 0.0411361 $ 0.0411361 Alle tiders Lav: $ 0.01214752 $ 0.01214752 $ 0.01214752 Nuværende pris: $ 0.02828686 $ 0.02828686 $ 0.02828686 Få mere at vide om PROFIT AI (PROFIT) pris

PROFIT AI (PROFIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PROFIT AI (PROFIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PROFIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PROFIT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PROFIT's tokenomics, kan du udforske PROFIT tokens live-pris!

PROFIT Prisprediktion Vil du vide, hvor PROFIT måske er på vej hen? Vores PROFIT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PROFIT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!