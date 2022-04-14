Professional Fighters League Fan Token (PFL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Professional Fighters League Fan Token (PFL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Professional Fighters League Fan Token (PFL) Information Official Fan Token of the Professional Fighters League Officiel hjemmeside: https://socios.com

Professional Fighters League Fan Token (PFL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Professional Fighters League Fan Token (PFL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 226.77K $ 226.77K $ 226.77K Samlet udbud $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Cirkulerende forsyning $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 572.63K $ 572.63K $ 572.63K Alle tiders Høj: $ 6.95 $ 6.95 $ 6.95 Alle tiders Lav: $ 0.076611 $ 0.076611 $ 0.076611 Nuværende pris: $ 0.114526 $ 0.114526 $ 0.114526 Få mere at vide om Professional Fighters League Fan Token (PFL) pris

Professional Fighters League Fan Token (PFL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Professional Fighters League Fan Token (PFL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PFL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PFL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PFL's tokenomics, kan du udforske PFL tokens live-pris!

