ProductClank ($PRO) Information TL;DR - Producthunt where each listing get a product coin ProductClank helps bootstrapped founders with zero marketing budget to unlock viral growth by transforming users into skin-in-the-game community members. Turning Users into Growth Evangelists. Builders get distribution. Degens get skin in the game for products they believe in. The Vision: Memes are so much bigger than just a simple pvp game. They poses an explosive energy in the form of the attention they create - what if we could direct that energy to help solve a painful problem for founders & bootstrapped teams - growth & distribution! How it works: On the frontend - builders simply submit their product as if they would submit on Producthunt. On the backend, we open them a crypto wallet and deploy a product coin , so a community of degens, product explorers and discoverers can bet on the virality and success of these products. Officiel hjemmeside: https://productclank.com/ Hvidbog: https://paragraph.xyz/@liorg/a-glimpse-into-the-future-of-venture-building Køb $PRO nu!

ProductClank ($PRO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ProductClank ($PRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 738.32K $ 738.32K $ 738.32K Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 738.32K $ 738.32K $ 738.32K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om ProductClank ($PRO) pris

ProductClank ($PRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ProductClank ($PRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $PRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $PRO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $PRO's tokenomics, kan du udforske $PRO tokens live-pris!

$PRO Prisprediktion Vil du vide, hvor $PRO måske er på vej hen? Vores $PRO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $PRO Tokens prisprediktion nu!

