Probit (PROB) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Probit (PROB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Probit (PROB) Information

ProBit Exchange is built to be the most professional, global and secure marketplace for digital assets. ProBit provides traders with the best trading experience through its top performing matching engine, superior security using FIDO U2F hardware key, fully customizable dashboard and 150+ digital currencies ready to be listed. ProBit's vision is to become the most innovative platform that will create waves in the global cryptocurrency market.

Officiel hjemmeside:
https://www.probit.com/en-us/token
Hvidbog:
https://static.probit.com/landing/whitepaper/whitepaper_probit_en_v1.0.2.pdf

Probit (PROB) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Probit (PROB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.11M
Samlet udbud
$ 190.00M
Cirkulerende forsyning
$ 27.70M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 7.59M
Alle tiders Høj:
$ 0.638644
Alle tiders Lav:
$ 0.03102895
Nuværende pris:
$ 0.03993962
Probit (PROB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Probit (PROB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal PROB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange PROB tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår PROB's tokenomics, kan du udforske PROB tokens live-pris!

PROB Prisprediktion

Vil du vide, hvor PROB måske er på vej hen? Vores PROB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.