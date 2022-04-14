Probit (PROB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Probit (PROB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Probit (PROB) Information ProBit Exchange is built to be the most professional, global and secure marketplace for digital assets. ProBit provides traders with the best trading experience through its top performing matching engine, superior security using FIDO U2F hardware key, fully customizable dashboard and 150+ digital currencies ready to be listed. ProBit's vision is to become the most innovative platform that will create waves in the global cryptocurrency market. Officiel hjemmeside: https://www.probit.com/en-us/token Hvidbog: https://static.probit.com/landing/whitepaper/whitepaper_probit_en_v1.0.2.pdf Køb PROB nu!

Probit (PROB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Probit (PROB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Samlet udbud $ 190.00M $ 190.00M $ 190.00M Cirkulerende forsyning $ 27.70M $ 27.70M $ 27.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.59M $ 7.59M $ 7.59M Alle tiders Høj: $ 0.638644 $ 0.638644 $ 0.638644 Alle tiders Lav: $ 0.03102895 $ 0.03102895 $ 0.03102895 Nuværende pris: $ 0.03993962 $ 0.03993962 $ 0.03993962 Få mere at vide om Probit (PROB) pris

Probit (PROB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Probit (PROB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PROB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PROB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PROB's tokenomics, kan du udforske PROB tokens live-pris!

