Private Wrapped IX (PIX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Private Wrapped IX (PIX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.26K $ 27.26K $ 27.26K Samlet udbud $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M Cirkulerende forsyning $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.26K $ 27.26K $ 27.26K Alle tiders Høj: $ 1.62 $ 1.62 $ 1.62 Alle tiders Lav: $ 0.00477406 $ 0.00477406 $ 0.00477406 Nuværende pris: $ 0.01293156 $ 0.01293156 $ 0.01293156 Få mere at vide om Private Wrapped IX (PIX) pris

Private Wrapped IX (PIX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Private Wrapped IX (PIX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PIX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PIX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PIX's tokenomics, kan du udforske PIX tokens live-pris!

PIX Prisprediktion Vil du vide, hvor PIX måske er på vej hen? Vores PIX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

