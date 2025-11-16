Private Aviation Finance Token (CINO) Tokenomics

Private Aviation Finance Token (CINO) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Private Aviation Finance Token (CINO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 07:37:02 (UTC+8)
Private Aviation Finance Token (CINO) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Private Aviation Finance Token (CINO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 9.31M
$ 9.31M
Samlet udbud
$ 999.91M
$ 999.91M
Cirkulerende forsyning
$ 659.71M
$ 659.71M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 14.11M
$ 14.11M
Alle tiders Høj:
$ 0.053481
$ 0.053481
Alle tiders Lav:
$ 0.0135053
$ 0.0135053
Nuværende pris:
$ 0.01410893
$ 0.01410893

Private Aviation Finance Token (CINO) Information

Officiel hjemmeside:
https://www.cinotoken.com/

Private Aviation Finance Token (CINO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Private Aviation Finance Token (CINO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal CINO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange CINO tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår CINO's tokenomics, kan du udforske CINO tokens live-pris!

CINO Prisprediktion

Vil du vide, hvor CINO måske er på vej hen? Vores CINO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

