Den direkte Private Aviation Finance Token pris i dag er 0.01961745 USD. Følg med i realtid CINO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CINO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om CINO

CINO Prisinfo

Hvad er CINO

CINO Officiel hjemmeside

CINO Tokenomics

CINO Prisprognose

Private Aviation Finance Token Logo

Private Aviation Finance Token Pris (CINO)

Ikke noteret

1 CINO til USD direkte pris:

$0.01961745
$0.01961745
+0.10%1D
USD
Private Aviation Finance Token (CINO) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:33:28 (UTC+8)

Private Aviation Finance Token (CINO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.01946028
$ 0.01946028
24H lav
$ 0.01984322
$ 0.01984322
24H høj

$ 0.01946028
$ 0.01946028

$ 0.01984322
$ 0.01984322

$ 0.053481
$ 0.053481

$ 0.01799096
$ 0.01799096

-0.53%

-0.42%

+6.28%

+6.28%

Private Aviation Finance Token (CINO) realtidsprisen er $0.01961745. I løbet af de sidste 24 timer har CINO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01946028 og et højdepunkt på $ 0.01984322, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CINOs højeste pris nogensinde er $ 0.053481, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01799096.

Når det gælder kortsigtet performance, CINO har ændret sig med -0.53% i løbet af den sidste time, -0.42% i løbet af 24 timer og +6.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Private Aviation Finance Token (CINO) Markedsinformation

$ 12.94M
$ 12.94M

--
----

$ 19.62M
$ 19.62M

659.71M
659.71M

999,905,828.555595
999,905,828.555595

Den nuværende markedsværdi på Private Aviation Finance Token er $ 12.94M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CINO er 659.71M, med et samlet udbud på 999905828.555595. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 19.62M.

Private Aviation Finance Token (CINO) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Private Aviation Finance Token til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Private Aviation Finance Token til USD $ -0.0104387629.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Private Aviation Finance Token til USD $ -0.0107468177.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Private Aviation Finance Token til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.42%
30 dage$ -0.0104387629-53.21%
60 dage$ -0.0107468177-54.78%
90 dage$ 0--

Hvad er Private Aviation Finance Token (CINO)

The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Private Aviation Finance Token (CINO) Ressource

Officiel hjemmeside

Private Aviation Finance Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Private Aviation Finance Token (CINO) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Private Aviation Finance Token (CINO) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Private Aviation Finance Token.

Tjek Private Aviation Finance Token prisprediktion nu!

CINO til lokale valutaer

Private Aviation Finance Token (CINO) Tokenomics

At forstå tokenomics for Private Aviation Finance Token (CINO) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CINO Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Private Aviation Finance Token (CINO)

Hvor meget er Private Aviation Finance Token (CINO) værd i dag?
Den direkte CINO pris i USD er 0.01961745 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CINO til USD pris?
Den aktuelle pris på CINOtil USD er $ 0.01961745. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Private Aviation Finance Token?
Markedsværdien for CINO er $ 12.94M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CINO?
Den cirkulerende forsyning af CINO er 659.71M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CINO?
CINO opnåede en ATH-pris på 0.053481 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CINO?
CINO så en ATL-pris på 0.01799096 USD.
Hvad er handelsvolumen for CINO?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CINO er -- USD.
Bliver CINO højere i år?
CINO kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CINO prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:33:28 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

