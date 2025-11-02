Private Aviation Finance Token Pris (CINO)
-0.53%
-0.42%
+6.28%
+6.28%
Private Aviation Finance Token (CINO) realtidsprisen er $0.01961745. I løbet af de sidste 24 timer har CINO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01946028 og et højdepunkt på $ 0.01984322, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CINOs højeste pris nogensinde er $ 0.053481, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01799096.
Når det gælder kortsigtet performance, CINO har ændret sig med -0.53% i løbet af den sidste time, -0.42% i løbet af 24 timer og +6.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på Private Aviation Finance Token er $ 12.94M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CINO er 659.71M, med et samlet udbud på 999905828.555595. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 19.62M.
I løbet af i dag var prisændringen af Private Aviation Finance Token til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Private Aviation Finance Token til USD $ -0.0104387629.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Private Aviation Finance Token til USD $ -0.0107468177.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Private Aviation Finance Token til USD $ 0.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ 0
|-0.42%
|30 dage
|$ -0.0104387629
|-53.21%
|60 dage
|$ -0.0107468177
|-54.78%
|90 dage
|$ 0
|--
The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.
