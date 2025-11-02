Private Aviation Finance Token (CINO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01946028 $ 0.01946028 $ 0.01946028 24H lav $ 0.01984322 $ 0.01984322 $ 0.01984322 24H høj 24H lav $ 0.01946028$ 0.01946028 $ 0.01946028 24H høj $ 0.01984322$ 0.01984322 $ 0.01984322 All Time High $ 0.053481$ 0.053481 $ 0.053481 Laveste pris $ 0.01799096$ 0.01799096 $ 0.01799096 Prisændring (1H) -0.53% Prisændring (1D) -0.42% Prisændring (7D) +6.28% Prisændring (7D) +6.28%

Private Aviation Finance Token (CINO) realtidsprisen er $0.01961745. I løbet af de sidste 24 timer har CINO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01946028 og et højdepunkt på $ 0.01984322, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CINOs højeste pris nogensinde er $ 0.053481, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01799096.

Når det gælder kortsigtet performance, CINO har ændret sig med -0.53% i løbet af den sidste time, -0.42% i løbet af 24 timer og +6.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Private Aviation Finance Token (CINO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 12.94M$ 12.94M $ 12.94M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 19.62M$ 19.62M $ 19.62M Cirkulationsforsyning 659.71M 659.71M 659.71M Samlet Udbud 999,905,828.555595 999,905,828.555595 999,905,828.555595

Den nuværende markedsværdi på Private Aviation Finance Token er $ 12.94M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CINO er 659.71M, med et samlet udbud på 999905828.555595. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 19.62M.