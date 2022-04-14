Privapp Network (BPRIVA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Privapp Network (BPRIVA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Privapp Network (BPRIVA) Information An ecosystem that allows you to create your websites and selling your services or products, while reserving your privacy. The right to privacy is a concept that many users need. So we decided to create this ecosystem and offer it to our customers. Chain signatures, secret chain transactions and hashed wallet addresses are used to hide sender-recipient addresses and transaction amounts. Chain signatures are defined as digital contracts that can be signed by all users belonging to a group, who have the key. Everyone in the group has the authority to sign, but the identity of the signer is unknown. Privapp offers users everything that a completely decentralized cryptocurrency ecosystem can have, without compromising the concept of privacy, our basic human right. WHAT IS PRIVA TOKEN? The Priva Token (PRIVA) is a utility token serves multiple objects in ensuring the safety and growth of our network. At first sight, PRIVA is a multi-fuctional token that drives behavior for both end users & developers. Officiel hjemmeside: https://privapp.network/ Hvidbog: https://privapp.network/assets/documents/whitepaper_en.pdf Køb BPRIVA nu!

Privapp Network (BPRIVA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Privapp Network (BPRIVA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 43.89K $ 43.89K $ 43.89K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 136.74K $ 136.74K $ 136.74K Alle tiders Høj: $ 4.78 $ 4.78 $ 4.78 Alle tiders Lav: $ 0.00860282 $ 0.00860282 $ 0.00860282 Nuværende pris: $ 0.01367473 $ 0.01367473 $ 0.01367473 Få mere at vide om Privapp Network (BPRIVA) pris

Privapp Network (BPRIVA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Privapp Network (BPRIVA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BPRIVA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BPRIVA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BPRIVA's tokenomics, kan du udforske BPRIVA tokens live-pris!

