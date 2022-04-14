PRivaCY Coin (PRCY) Tokenomics Få vigtig indsigt i PRivaCY Coin (PRCY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PRivaCY Coin (PRCY) Information PRivaCY Coin is a privacy blockchain which is secure, scalable and contains the ultimate privacy features. PRCY is a fully anonymous staking coin and payment system. PRCY contains superior privacy technology like Bulletproof, Haprocates Protocol, mandatory stealth addresses and transactions, RingCT & Ring Signatures in a staking chain. With PRCY it is possible to stake, run masternodes and mine PoA blocks. Officiel hjemmeside: https://prcycoin.com/ Køb PRCY nu!

PRivaCY Coin (PRCY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PRivaCY Coin (PRCY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 192.32K $ 192.32K $ 192.32K Samlet udbud $ 62.03M $ 62.03M $ 62.03M Cirkulerende forsyning $ 15.93M $ 15.93M $ 15.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 749.03K $ 749.03K $ 749.03K Alle tiders Høj: $ 3.0 $ 3.0 $ 3.0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.01207503 $ 0.01207503 $ 0.01207503 Få mere at vide om PRivaCY Coin (PRCY) pris

PRivaCY Coin (PRCY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PRivaCY Coin (PRCY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PRCY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PRCY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PRCY's tokenomics, kan du udforske PRCY tokens live-pris!

