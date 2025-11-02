Prism AI (PRSAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.617031$ 0.617031 $ 0.617031 Laveste pris $ 0.00199182$ 0.00199182 $ 0.00199182 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +3.03% Prisændring (7D) +3.03%

Prism AI (PRSAI) realtidsprisen er $0.00767566. I løbet af de sidste 24 timer har PRSAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PRSAIs højeste pris nogensinde er $ 0.617031, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00199182.

Når det gælder kortsigtet performance, PRSAI har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +3.03% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Prism AI (PRSAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.68K$ 7.68K $ 7.68K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.68K$ 7.68K $ 7.68K Cirkulationsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Samlet Udbud 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Prism AI er $ 7.68K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PRSAI er 1.00M, med et samlet udbud på 1000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.68K.