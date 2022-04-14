Principals Network (PNET) Tokenomics Få vigtig indsigt i Principals Network (PNET), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Principals Network (PNET) Information Principals Network is building autonomous AI academies operated by specialized AI agents called Principals. Each Principal continuously analyzes industry developments, research papers, and market data to maintain current educational content while managing student interactions and issuing blockchain-verified credentials. Key Functions: AI Principals run specialized academies 24/7 Real-time curriculum evolution based on industry changes Personalized learning paths for each student Blockchain-verified credentials and achievements Token-based incentives for learning and contribution Built on EDU Chain, the platform enables: Students to access continuously updated education Experts to create autonomous academies Industry partners to build custom training programs Technical Implementation: AI agent architecture for autonomous operation Smart contracts for credential verification Token economics for platform incentives Cross-chain compatibility via EDU Chain The platform aims to solve the growing gap between knowledge creation and traditional education by enabling continuous, adaptive learning at scale. Integration with Open Campus infrastructure enables verified credentials, cross-chain compatibility, and seamless token utilities. Officiel hjemmeside: https://principals.network/ Hvidbog: https://principals-network.gitbook.io/principals-network Køb PNET nu!

Principals Network (PNET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Principals Network (PNET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.16K $ 26.16K $ 26.16K Samlet udbud $ 981.57M $ 981.57M $ 981.57M Cirkulerende forsyning $ 981.57M $ 981.57M $ 981.57M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.16K $ 26.16K $ 26.16K Alle tiders Høj: $ 0.03156964 $ 0.03156964 $ 0.03156964 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Principals Network (PNET) pris

Principals Network (PNET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Principals Network (PNET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PNET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PNET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PNET's tokenomics, kan du udforske PNET tokens live-pris!

PNET Prisprediktion Vil du vide, hvor PNET måske er på vej hen? Vores PNET prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PNET Tokens prisprediktion nu!

