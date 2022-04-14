Prime Numbers Labs (PRFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Prime Numbers Labs (PRFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Prime Numbers Labs (PRFI) Information Prime Numbers Labs is a blockchain-development studio that operates an omnichain DeFi ecosystem built around the PRFI utility token. Its three production-grade applications are: PrimeFi is a LayerZero-enabled lending and borrowing protocol that allows users to deposit collateral on one chain and draw liquidity on another, while keeping all loans over-collateralized. PrimeStaking is a derivative-staking system where fungible tokens are locked inside NFTs (the “basket-of-assets” model) to generate on-chain yield. PrimePort is the largest NFT marketplace on the XDC Network, offering multichain trading and optional NFT staking rewards. All components share PRFI, an Omnichain Fungible Token (OFT) that can move natively across supported chains via LayerZero. Officiel hjemmeside: https://primenumbers.xyz/ Hvidbog: https://docs.primenumbers.xyz/ Køb PRFI nu!

Prime Numbers Labs (PRFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Prime Numbers Labs (PRFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Samlet udbud $ 93.87M $ 93.87M $ 93.87M Cirkulerende forsyning $ 11.55M $ 11.55M $ 11.55M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.99M $ 13.99M $ 13.99M Alle tiders Høj: $ 0.245654 $ 0.245654 $ 0.245654 Alle tiders Lav: $ 0.04999 $ 0.04999 $ 0.04999 Nuværende pris: $ 0.149071 $ 0.149071 $ 0.149071 Få mere at vide om Prime Numbers Labs (PRFI) pris

Prime Numbers Labs (PRFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Prime Numbers Labs (PRFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PRFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PRFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PRFI's tokenomics, kan du udforske PRFI tokens live-pris!

PRFI Prisprediktion Vil du vide, hvor PRFI måske er på vej hen? Vores PRFI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PRFI Tokens prisprediktion nu!

