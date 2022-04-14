Price Ai (PRICEAI) Tokenomics

Price Ai (PRICEAI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Price Ai (PRICEAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Price Ai (PRICEAI) Information

Price Ai aims to empower cryptocurrency holders by providing a unique investment opportunity that rewards users with 5% Base ETH rewards simply for holding the token.

Functionality: Price Ai operates on a dedicated smart contract that not only delivers passive income but also integrates real-time price alerts through a custom bot, tailored to enhance user engagement and investment strategies. The bot will not only give you signals it will also trade for you. This feature ensures that holders are always informed about price movements, maximizing their gains.

Officiel hjemmeside:
https://www.priceaitoken.xyz
Hvidbog:
https://drive.google.com/file/d/1DZ4dVNpS7qN6JUV_EktuFyID-yblNBwS/view?usp=drivesdk

Price Ai (PRICEAI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Price Ai (PRICEAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 2.92K
$ 2.92K$ 2.92K
Samlet udbud
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Cirkulerende forsyning
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 2.92K
$ 2.92K$ 2.92K
Alle tiders Høj:
$ 0.071758
$ 0.071758$ 0.071758
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00013894
$ 0.00013894$ 0.00013894

Price Ai (PRICEAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Price Ai (PRICEAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal PRICEAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange PRICEAI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår PRICEAI's tokenomics, kan du udforske PRICEAI tokens live-pris!

PRICEAI Prisprediktion

Vil du vide, hvor PRICEAI måske er på vej hen? Vores PRICEAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.