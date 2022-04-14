Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) Information Officiel hjemmeside: https://app.virtuals.io/virtuals/272 Køb CONVO nu!

Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M Alle tiders Høj: $ 0.10514 $ 0.10514 $ 0.10514 Alle tiders Lav: $ 0.00139112 $ 0.00139112 $ 0.00139112 Nuværende pris: $ 0.00271129 $ 0.00271129 $ 0.00271129 Få mere at vide om Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) pris

Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CONVO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CONVO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CONVO's tokenomics, kan du udforske CONVO tokens live-pris!

