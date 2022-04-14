predict (PREDICT) Tokenomics Få vigtig indsigt i predict (PREDICT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

predict (PREDICT) Information Price Prediction Markets on Avalanche. Take a Chance, predict the Future. Chance Markets is a fun and easy way to participate in decentralized prediction markets. It's a peer-to-peer platform where you can bet on whether the price of an asset will go up or down within a set time limit. Playing Chance Markets lets you test your foresight to earn rewards. Use your market knowledge or gut feeling to predict if the price will go up or down in the near future. Get it right and you’ll collect a share of the round’s prize pool! Officiel hjemmeside: https://chance.markets/ Hvidbog: https://docs.chance.markets/ Køb PREDICT nu!

predict (PREDICT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for predict (PREDICT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.07K $ 5.07K $ 5.07K Samlet udbud $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Cirkulerende forsyning $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.07K $ 5.07K $ 5.07K Alle tiders Høj: $ 0.01413295 $ 0.01413295 $ 0.01413295 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: -- -- -- Få mere at vide om predict (PREDICT) pris

predict (PREDICT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for predict (PREDICT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PREDICT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PREDICT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PREDICT's tokenomics, kan du udforske PREDICT tokens live-pris!

